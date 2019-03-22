Ahmet Murat Ünal Kimdir

Ahmet Murat Ünal, 1965 yılında Bursa’ya bağlı Mudanya Kumyaka'da doğdu. İlk öğrenimini Mudanya Kumyaka Köyünde, orta ve lise öğrenimini ise Bursa Erkek Lisesi'ndetamamladı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Dr. Ahmet Murat Ünal, Muradiye Devlet Hastanesi'nde Acil hekimliği ve Başhekim yardımcılığı yapmıştır. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ve Bursa İl Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. 2002-2006 yılları arasında Bursa Tabipler Odası Başkanlığı yapmıştır. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif görev alan Dr. Ahmet Murat Ünal, AKP Bursa İl Başkanlığı’nda Yönetim Kurulu Üyeliği ve Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevlerinde yer almıştır. Orta düzeyde İngilizce bilen Ünal, evlidir. Ahmet Murat Ünal, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AKP'nin Bursa Mudanya Belediye Başkan Adayı oldu.