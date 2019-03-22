Ahmet Naci Aytemiz Kimdir

1968 yılında Rize Ardeşen’de dünyaya gelen Ahmet Naci Aytemiz, ilköğretimini Konak Mahallesi İlkokulu'nda tamamlayıp 1985 yılından itibaren ticari faaliyetlerde bulunmaya başlamıştır. 1992 yılında Ardeşen Çay Fabrikası'nda çalışmaya başlayan Aytemiz, 1994 yılında Tunca Beldesi Doğru Yol Partisi'ne Belde Yönetim Kurulu’na Yönetim Kurulu Üyesi olarak katıldı. 2002'de DYP'den istifa ederek AK Parti Belde Yönetim Kurulu Üyesi olarak tekrar aktif göreve başladı ve 2009 yerel seçimlerinde AK Parti Tunca Belde Başkanlığı’nı yürüttü. Beş yıl boyunca Belde Başkanlığı görevini sürdürdükten sonra 2014 yerel Seçimlerinde AK Parti'den Tunca Belediye Başkan Adayı olarak girdiği seçimi kazandı. Ahmet Naci Aytemiz, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin Rize Ardeşen’e bağlı Tunca Belediye Başkan Adayı oldu.