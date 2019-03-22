Ahmet Öçal Kimdir

1974 yılında Saraykent ilçesinde doğan Ahmet Öçal, Kayseri Melik Gazi İmamhatip Lisesini orta ikinci sınıfından babası’nın işleri dolayısıyla terk etmek zorunda kaldı. 1989-1996 yılları arasında Almanya’da işçi olarak kaldı. 1996 yılından itibaren ticaretle uğraşmakta olan Öçal, 2004 yılında yapılan mahallı idariler seçiminde Ak Parti Saraykent İlçesi İl Geneli Meclis üyesi seçildi. 2004 yılından beri görevini yürütmekte olan Öçal evli ve iki çocuk babasıdır. 31 Mart 2019’da yapılacak olan Yerel Seçimlerde, AK Parti Yozgat Saraykent Belediye Başkan Adayı.