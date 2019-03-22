Ahmet Poyraz Kimdir

1964 yılında Rize’nin Çayeli ilçesinde doğan Ahmet Poyraz, eğitim hayatını Beyoğlu-Cihangir ve Rize'de sürdürdü. Küçük yaştan itibaren ailesinin kurduğu ticari işletmelerde çalışan Poyraz, siyasi kariyerine 2003 yılında AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı olarak başladı. İki dönem ilçe başkanlık görevini yürüttükten sonra, 2008 yılında Çekmeköy Belediye Başkanlığı için görevinden istifa eden Poyraz, halen Çekmeköy belediye Başkanlığı görevini sürdürüyor. Evli ve üç çocuk babası olan Ahmet Poyraz, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti’den İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.