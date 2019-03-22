Ahmet Sarıkurt Kimdir

Ahmet Sarıkurt 1979’da Karadeniz Ereğli’de doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra Çorlu’da iş hayatına atıldı. Namık Kemal Üniversitesi’nde Çelik Yapılar yüksek lisansı bulunmaktadır. 2006-2009 yılları arasında ortağı olduğu bir firmanın yöneticiliğini yaptı. Sarıkurt, 5 sene özel bir firmada kontrol mühendisi olarak çalıştı. 2009 Yerel Yönetim Seçiminde CHP’nin adayı olarak Çorlu Belediye Meclisi’ne giren ve 2009-2014 yılları arasında Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Ahmet Sarıkurt, 30 Mart 2014 yerel seçiminin ardından yeniden bu göreve getirildi. 2018’de gerçekleştirilen meclis oylamasında Başkan seçilerek Çorlu Belediye Başkanlığı görevine başladı. Çalışma hayatı içerisinde bir dönem İnşaat Mühendisleri Odası yönetiminde görev alan Ahmet Sarıkurt'un ayrıca Atatürkçü Düşünce Derneği, Avcılar Derneği gibi farklı sivil toplum kuruluşlarına üyelikleri bulunuyor. 2008 yılından beri evli olan Ahmet Sarıkurt, iki çocuk babasıdır. Ahmet Sarıkurt, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'nin Tekirdağ’a bağlı Çorlu Belediye Başkan Adayı oldu.