Ahmet Saydam Kimdir

1956 yılında Zonguldak’ın Alaplı İlçesi’nin Gümeli Beldesi’nde dünyaya gelen Ahmet Saydam, ilk ve ortaöğrenimini Karadeniz Ereğli’de bitirdi. . Mezun olduktan hemen sonra 1975’te iş hayatına atılan Saydam, aynı zamanda açıktan yüksek öğretimine devam etti. 1977 yılında Kıbrıs’ta vatani görevini yaptı. Sırasıyla Gümelispor’da yönetici, Türk Metal Sendikası, Erdemir vakfı, CHP'de Delegelik, Gümeli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde 2 dönem başkanlık yaptı. Emekliliğinin ardından 2002 yılından itibaren aktif siyasete atıldı. Evli, 2 çocuk babası Ssydam, 2004 yerel seçimlerinde CHP’den Belediye başkanı adayı oldu. 2009 yerel seçimlerinde DSP'den Belediye Başkanı adayı oldu ve Belediye Başkanı seçildi. Ahmet Saydam, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde ise CHP’nin Zonguldak’ın Alaplı İlçesi Gümeli Beldesi Belediye Başkan adayı oldu.