Ahmet Sazlı Kimdir

1967 yılında Erzincan'ın Üzümlü İlçesinde doğan Ahmet Sazlı, ilk ve orta öğrenimini Üzümlü‘de, liseyi Erzincan Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladı. 1992’de Üzümlü Tarım Kredi Kooperatifi'nde göreve başlayan Sazlı, daha sonra ise Refahiye İlçe Tarım Kredi Kooperatifi'nde Müdür olarak görev yaptı. 2012 yılında Tarım Kredi Kooperatifi Erzincan İl Müdürlüğüne atandı. Refahiye'de tarım ile ilgili birçok projeyi hayata geçirdi. Evli ve üç çocuk babası olan Sazlı, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Erzincan, Üzümlü İlçesinden AK Parti Belediye Başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den Erzincan İli, Üzümlü İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.