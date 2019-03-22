Ahmet Sinan Öztürk Kimdir

1965'te Şavşat'ta doğan Öztürk 1986 yılı Erzurum Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu. Artvin Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü ve Artvin İl Özel İdaresi Gökyiğit Öğrenci Yurdu Müdürlüğü’nün yanı sıra, Artvin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Denetleme ve Disiplin Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Evli ve iki çocuk babası olan Öztürk, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AKP Şavşat Belediye Başkan Adayı oldu.