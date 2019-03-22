Ahmet Sungur Kimdir

AKP’nin Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkan Adayı Ahmet Sungur, 1971 yılında Kırıkkale’de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini biirdikten sonra Sungur, Kırıkkale Endüstri Meslek Lisesi Elektronik Otomasyon Bölümü’nde tamamladı ve Kırıkkale Meslek Yüksek Okulu Endüsriyel Otomasyon bölümününden mezun oldu. Memuriyet hayatına 1989 yılında Yahşihan Belediyesi’nde başlayan Sungur daha sonra Köy Hizmetleri bünyesinde Elektrik Teknikeri olarak görev aldı. Evli ve 3 çocuk babası olan Ahmet Sungur, 2009 ve 2014 yılında Mahalli İdareler Seçiminde Yahşihan Belediye Başkanı olarak seçildi.