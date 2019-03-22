Ahmet Türe Kimdir

1960 yılında Ordu'nun Çatalpınar İlçesinde doğdu. İlkokulu Çatalpınar'da okudu ve 1973-75 yılları arasında Çatalpınar Kur’an Kursu, 1975-78 yıllarında Çatalpınar Ortaokulu, 1978-81 arasında da Fatsa Lisesi’deki eğitimini tamamladı. 1987 yılında Çatalpınar Tarım Kredi Kooperatifi’nde göreve başladı.1990-1997 yılları arasında Aybastı, 1997-2009 yıllarında Çatalpınar Tarım Kredi Kooperatifinde müdürlük görevlerini yerine getirdi ve 2009-2013 yılları arasında Sinop Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğü yaptı. Şuan Ordu İline bağlı Çatalpınar İlçesi Belediye Başkanı seçildi. Ahmet Türe, evli ve 3 çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den Ordu İli, Çatalpınar İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.