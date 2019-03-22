Akif Kabukçuoğlu Kimdir

20 Nisan 1986 yılında Nevşehir ili Kozaklı İlçesinde doğdu, İlköğretimini Kozaklı’da orta öğrenimini Nevşehir Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 2004-2008 yılları arasında Dokuz Eylül Üniv. Hukuk Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı. 2010 yılından itibaren de Kozaklı da serbest avukatlık yapmaktadır. 2011 -2014 yıI ları arasında Ak Parti Kozaklı Teşkilatında Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı olarak, 2014-2017 yılları arasında il Genel Meclis Üyesi olarak görev yaptı. 2017 tarihinden itibaren de Ak Parti Kozaklı ilçe Başkanlığı görevini yürütmektedir. Evli iki çocuk babası. Orta derecede İngilizce bilmektedir. Akif Kabukçuoğlu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Nevşehir Kozaklı Belediye Başkan Adayı oldu.