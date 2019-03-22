Akın Atakan Kimdir

MHP Bilecik Belediye Başkan Adayı Akın Atakan, 1969 yılında Uşak'ta doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini Uşak'ta tamamladıktan sonra Ankara Jandarma Astsubay Hazırlama Okulu'nu bitirdi. 1992 yılında Jandarma Genel Komutanlığı adına öğrenim gördüğü Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü'nden mezun olan Atakan, mezun olduğu sene Ankara Jandarma Astsubay Hazırlama Okulu'nda teğmen olarak göreve başladı ve 1992-1997 yılları arasında Jandarma Okullar Komutanlığı'nda akademisyen olarak görev aldı. Akın Atakan’ın Selçuk Üniversitesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler alanında yüksek lisansı bulunmaktadır. Akın Atakan, daha sonra 1997 yılında Konya Jandarma Bölge Komutanlığı'na atandı ve 2014 yılında Bilecik'te Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Yarbay rütbesiyle emekli olana kadar çeşitli görevler aldı. Ayrıca emekli olduktan sonra da özel sektörde çalışmaya devam etti. Bilecik'te yaşayan Akın Atakan, Bilecik İK11 Platformu Yürütme Kurulu üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir. Akın Atakan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde MHP’nin Bilecik Belediye Başkan Adayı oldu.