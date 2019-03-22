Akın Kamacı Kimdir

Kırıklareli Lüleburgaz Belediye Başkan adayı olan Akın Kamacı, 1983 yılında Edirne’de hayata gözlerini açtı. İlk, orta ve lise eğitimini Lüleburgaz'da tamamladıktan sonra Lüleburgaz Anadolu Lisesinden 2001 yılında başarı ile mezun olan Kamacı, yine aynı sene baba mesleği olan avukatlığı seçerek Near East University'de hukuk eğitimine başladı. 2006 yılında hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra avukatlık stajı yapan Kamacı, stajı bittikten sonra kendi hukuk bürosunu açtı. 2007 yılından itibaren Lüleburgaz Gençlik Kolları, Ana Kademe yönetim kurulu üyeliği ve Beşiktaş İlçe Başkanlığı görevini yürüten Kamacı, 2015 yılında milletvekili aday adayı oldu. İyi derece ingilizce bilen Akın Kamacı, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Kırklareli Lüleburgaz Belediye Başkan Adayı oldu.