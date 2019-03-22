Alaettin Serdar Kimdir

1960 yılında Kendirli’de dünyaya gelen Alaattin Serdar, ilk ve orta eğitimini Kendirli’de tamamlayıp 1982 yılında ticarete atıldı ve çeşitli alanlarda ticari faaliyetlerde bulundu. 2002 yılında AK Parti ile birlikte siyasete atılan Serdar, 2004 yılında AK Parti Kendirli Belde Başkanlığı görevine getirildi. 29 Mart 2009 seçimleri için başkanlık görevinden ayrılarak Kendirli Belediye Başkanlığına AK Parti tarafından aday gösterildi. 24 Mayıs 2009’da AK Parti Rize İl Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi ve İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 2014 yerel seçimleri öncesine kadar görevini sürdüren Serdar, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Kendirli Belediye Başkanlığına AK Parti tarafından aday gösterildi ve belediye başkanı seçildi. Rize İlim Yayma Cemiyetinde yönetim kurulu üyeliğine görevi devam etmekte olan Serdar evli ve 4 çocuk babasıdır. Alaettin Serdar, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Rize Kendirli Belediye Başkan adayıdır.