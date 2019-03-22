Ali Alper Boydak Kimdir

1966 yılında Ceyhan’da dünyaya gelen Ali Alper Boydak, lise eğitimini Ceyhan İmam-Hatip Lisesi’de tamamladı. Tarım ve ticaretle uğraşan Boydak, Ceyhan İmam-Hatip Lisesi Yardımlaşma Derneği, Kırım Türkleri Yardım ve Yaşatma Derneği’nde görev aldı. Siyasete AKP ile atılan Boydak, Ceyhan kurucu İlçe Başkanlığı, 2. Dönem Milletvekili adaylığı ve 2. Dönem İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. 2014 yerel seçimlerinde Belediye Meclis Üyesi seçilen Boydak, Haziran 2017’de görevden alınan Belediye Başkanı yerine oylama ile Belediye Başkan Vekili seçildi ve halen görevdedir. Evli ve 3 çocuk babası olan Ali Alper Boydak, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AKP Adana Ceyhan Belediye Başkan adayıdır.