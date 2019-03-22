Ali Altuntaş Kimdir

Afyonkarahisar’ın Çobanlar İlçesinde 1977’de doğan Ali Altuntaş, lise eğitimini Afyon Teknik Endüstri Meslek Lisesi Motor Bölümünde tamamladı. 1997'de işçi olarak başladığı Afyon Şeker Fabrikasında teknik eleman olarak çalıştı. 2001-2006 yılları arasında AKP Çobanlar İlçe Gençlik Kolları Kurucu Başkanlık görevini yaptı. Ardından AKP Çobanlar 2’nci Olağan Kongresinde İlçe Başkanı seçildi. 3’üncü Olağan Kongrede tekrar İlçe Başkanı seçilen Ali Altuntaş, 2006- 2011 yılları arasında Çobanlar AKP İlçe Başkanı olarak görev yaptı. 4’üncü Olağan Kongrede ise yeni seçilen ilçe yönetiminde Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanlığı görevini yerine getirdi. 2014 Yerel Seçimleri için Çobanlar Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı için İlçe Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Altuntaş, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AKP’den Afyonkarahisar İli, Çobanlar İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.