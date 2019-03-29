Ali Aslan Kılıç Kimdir

1954 yılında Trabzon Sürmene’de doğan Ali Aslan Kılıç, ilk orta ve lise öğrenimini Zonguldak Kilimli'de tamamladı. 1989 yılından 1996 yılına kadar Karadon Mahallesi Muhtarı olarak görev yapan Kılıç, çeşitli dernek ve sosyal sorumluluk projelerinde temsilcilik ve yöneticilik yaptı. 1996 yılında DYP'den belediye başkanı seçildi. Üç dönem belediye başkanlığı yaptıktan sonra 2009 yılında görevi sona erdi, daha sonra Mart 2014 mahalli seçimlerinde tekrar CHP'den Kilimli Belediye Başkanlığı’na aday olarak seçimleri kazandı ve halen belediye başkanlığı görevini sürdürmektedir. Ali Aslan Kılıç, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde yeniden CHP’nin Zonguldak İli Kilimli İlçesi Belediye Başkan adayı oldu. Ali Aslan Kılıç, evli ve dört çocuk babasıdır.