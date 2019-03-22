Ali Aslan Kimdir

1970 yılında Elazığ’da doğan Aslan, ilk ve ortaokul eğitimini Adana’da, lise eğitimini ise Bornova Suphi Koyuncuoğlu Lisesi’nde tamamladı. Üniversite eğitimini İşletme Fakültesinde sürdüren Aslan’ın özel bir güvenlik şirketi var. Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Aslan, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da görev aldı. Milli Gençlik Vakfı ile siyasetle tanışarak o günden itibaren AK Parti bünyesinde farklı pozisyonlarda görev alan Aslan, evli ve üç çocuk sahibidir. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den İzmir İli, Bayraklı İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.