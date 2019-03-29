Ali Ayık Kimdir

1970 yılında Boğazlıyan'da dünyaya gelen Ali Ayık, ilk, orta ve lise öğrenimini Boğazlıyan'da tamamladı. Ayık, 1992 yılında ise Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. 1997 yılından itibaren Boğazlıyan Ticaret Borsasında Genel Sekreter olarak görev yapan Ayık, aynı zamanda ticaretle de uğraşıyor. Çiftçi bir ailenin çocuğu olan Ali Ayık evli ve beş çocuk babasıdır. Ali Ayık, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'nin Yozgat Boğazlıyan Belediye Başkan adayı oldu.