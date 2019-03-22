Ali Başkaraağaç Kimdir

1962’de Ankara'da doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı.

CHP Gençlik Kolları Başkanlığı, CHP Çankaya İlçe Teşkilatı Yönetimi, CHP Kurultay Delegeliği ile CHP Ayaş İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2004 Yerel Seçimlerinde CHP Ayaş Belediye Başkanlığını kazandı.

Uzun süre ticaretle ilgilendi.

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde, CHP Ankara 3. Bölge, 4’üncü sıradan milletvekili adayı oldu.

Evli ve 2 çocuk babası olan Ali Başkaraağaç, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP’den Ankara İli, Ayaş İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.