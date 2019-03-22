Ali Engin Kimdir

1965 yılında Pertek'te dünyaya gelen Ali Engin, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü ve ardından Ege Üniversitesi İşletme Programını tamamladı. İş hayatını Engin İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı olarak sürdüren Engin, İzmir Müteahhitler Derneği, BİLSES Vakfı, Karşıyaka Spor Kulübü ve Atatürkçü Düşünce Derneği Karşıyaka Şubesi'nde çalışmalar yürüttü. Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu Üyesi, İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi, İzmir İl Başkan Yardımcısı, ve 2003-2006 yılları arası Kurultay Delegesi olarak CHP’de aktif görevler aldı. Ali Engin, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP’den İzmir İli, Çiğli İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.