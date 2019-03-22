Ali Erol Kimdir

1959 yılında Kızılören'de dünyaya gelen Ali Erol, ilkokulu Kızılören'de, orta ve lise eğitimini Isparta'da tamamladı. 1980 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu.1982-1985 yılları arasında Kurtalan Lisesi’nde Tarih Öğretmenliği yaptı. Ali Erol, 1985-1989 yılları arasında Pervari Lisesi Müdürlüğü, 1989-1991 yılları arasında Lice Yatılı Bölge Okulu Müdürlüğü, 1991-1993 yılları arasında Ergani Anadolu Öğretmen Lisesi Müdürlüğü, 1993-1994 yılları arasında Çivril Anadolu Öğretmen Lisesi Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1994 yılından sonra Afyon' a dönerek siyasete atıldı. Aynı yıl ilk kez Kızılören İlçesi Belediye Başkanlığına seçilerek 1999 yılına kadar görev yaptı. 1999-2004 yılları arasında TBMM ve Bayındırlık Bakanlığı’nda bakan danışmanlığı yapan Ali Erol, 2004 yılında ikinci kez Kızılören İlçesi Belediye Başkanlığı’na seçildi ve 2009 yılına kadar görev yaptı. 2014 yılında üçüncü kez Kızılören İlçesi Belediye Başkanlığına seçildi. Ali Erol, evli ve iki çocuk sahibidir. Ali Erol, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de MHP'den Afyonkarahisar Kızılören Belediye Başkan adayı oldu.