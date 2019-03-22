Ali İhsan Temurçin Kimdir

AKP Isparta Senirkent Büyükkabaca Belediye Başkan Adayı Ali İhsan Temurçin, 1976 Büyükkabaca’da doğdu. İlk ve ortaokulu da bu ilçede tamamladı. Evli ve 3 çocuk babası olan Temurçin, liseyi Gönen Anadolu Öğretmen Lisesi’nde bitirdi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Süleyman Demirel Üniversitesi İşletme Bölümü’nda yaptı. Hala Büyükkabaca Belediye Başkanı Temurçin, AKP’de Belde Yönetim Kurulu Üyeliği, Senirkent İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, Büyükkabaca Belde Başkanlığı, İl Genel Meclis Üyeliği yaptı.