Ali İlbaş Kimdir

Ali İlbaş, 1967 yılında Siirt’te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Siirt’te tamamlayan Akbaş, Siirt Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulama bölümünden mezun oldu. Siirt’te İlbaş Nakliyat Tarım, Hayvancılık Ltd. Şti. ve İlbaş Petrol Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Siirt İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği kurucu başkanlığı yaptı. Milli Gençlik Vakfı, Refah Partisi, Fazilet Partisi üyeliği, AK Parti kuruluşundan bu yana Ak Parti İl Delege Üyeliği yapan İlbaş, 2009 Yerel Seçimlerinde AK Parti Siirt Belediye Başkan Aday Adaylığı, aynı yıl içerisinde AK Parti Siirt İl Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanlığı, 15 Ocak 2011 tarihinden bu yana AK Parti Siirt İl Başkanlığı görevini yürüttü. Kürtçe ve Arapça bilen İlbaş, evli ve 6 çocuk babası Ali İlbaş, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti’nin Siirt Belediye Başkan Adayı oldu.