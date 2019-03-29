Ali Kangal Kimdir

Ali Kangal, 1966 yılında Kaytazdere'de çiftçi bir ailede dünyaya geldi. İlkokulu Kaytazdere’de, ortaokulu Altınova Ortaokulu’nda okudu. Lise eğitimini Karamürsel Lisesi’nde 1983 yılında bitirdi. Üniversite eğitimine 1983 yılında Uludağ Üniversitesi Balıkesir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu’nda başladı ve 1988 yılında mezun olarak lisans derecesini aldı. Turizm sektöründe muhasebe ve servis departmanlarında 1986-1990 yılları arasında 4 yıl süreyle çalıştı. 1991 yılında Kaytazdere Belediyesi’nde Yazı İşleri ve Personel Müdürü olarak göreve başladı. Bu süre içerisinde Encümen Üyeliği ve İhale Komisyon Başkanlığı görevlerini yürüttü, yazı işleri sorumlusu olarak görev yaptı. TÜM-BEL-SEN Memur Sendikası İşyeri Temsilciliği ve İl Örgütlenme Sekreterliği yaptı. Kaytazdere Spor Kulübü Derneği’nde yönetici olarak görev yaptı. 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP’nin Yalova İli Altınova İlçesi Kaytazdere Beldesi Belediye Başkan adayı oldu. Evli ve 2 çocuk babası olan Ali Kangal, İngilizce ve Almanca olmak üzere 2 dil biliyor.