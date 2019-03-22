Ali Kaya Kimdir

14 Şubat 1981 tarihinde Karabük'te doğan Ali Kaya, Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okudu. Liseyi bitirdikten sonra Çankaya Üniversitesi İngilizce İşletme Hazırlık Bölümünü tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret bölümünü ve sonrasında Osmangazi Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdi. Safranbolu'da mali müşavirlik bürosu açarak çalışma hayatına başlayan Kaya, siyasi hayata katılımını, 2002'de Bursa Kurucu Gençlik Kolları yönetiminde gerçekleştirdi. Kaya, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde Üniversite Başkanlığı, 2006'da Ankara İl Gençlik Kolları Yönetimi ve 2008'de Karabük Gençlik Kollarında görev aldı. 2011-2013 yılları arasında Safranbolu Esnaf Spor Kulübü Asbaşkanlığı, 2015 yılında Safranbolu AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyesi ve SKM Başkanı, 2016-2018 yılları arasında da AK Parti Safranbolu İlçe Başkanlığı görevlerini yürüten Ali Kaya, evli ve bir çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den Karabük İli, Safranbolu İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.