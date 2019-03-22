Ali Kılıç Kimdir

Ali Kılıç, 1967 senesinde Samsun’a bağlı Terme'de dünyaya geldi ve Terme İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi. 1993 yılında 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak 1997 yılında avukatlık mesleğine başladı. 2009 yerel seçimleri için AK Parti Terme Belediye Başkan aday adayı olduve AK Parti Terme İlçe Başkanlığı’nı yaptı. 2017’ye kadar bu görevine devam etti. Serbest avukatlık yapan Ali Kılıç, evli ve 2 çocuk babasıdır. Ali Kılıç, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin Samsun Terme Belediye Başkan Adayı oldu.