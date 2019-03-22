Ali Öztunç Kimdir

1976 yılında Kahramanmaraş’ta dünyaya gelen Ali Öztunç, ilk, orta ve lise eğitimini Elbistan ilçesinde tamamladı. Gazi Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun olan Öztunç, birçok ulusal kanalda görev aldı. Çeşitli gazetelerde parlamento muhabirliği ile Suriye ve Irak'da savaş muhabirliği yaptı. Burada yaptığı haberler sayesinde yılın gazetecisi seçildi. CHP ile gazetecilik yıllarında tanışan Ali Öztunç, 2011 yılında CHP'nin TBMM Basın Danışmanlığını yürüttü. Ardından Kahramanmaraş'tan CHP 27. Dönem 1. sıra milletvekili adayı olan Öztunç, Milletvekili seçilemese de partisinin 35. olağan kurultayında meclis üyesi seçildi. 2019 Yerel Seçimlerinde de CHP'den Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.