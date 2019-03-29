Ali Şekerdağ Kimdir

Ali Şekerdağ, 1961’de Elazığ’ın Palu ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve Orta öğrenimini Elazığ’da okudu. Yüksek öğrenimini yurt dışında okumak üzere ülke dışına çıktı ancak ailevi sebeplerden ötürü Elazığ’a geri döndü. 1981 yılında ticaret hayatına atıldı. Hayvancılık, Sanayi (Un İmalatı), Mobilya Bölge Bayilikleri ve İnşaat Sektörlerinde görev aldı. 1991’de kendi grubundan Elazığ TSO Meclis Üyeliğine seçildi. 6 dönem Elazığ TSO Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği yaptı. Bu dönemde çeşitli kooperatif ve şirketlerde yönetim kurulu başkanlığında bulundu. 2009 yılında Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkan adayı seçimlerinde Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde, Oda tarihine damga vuracak büyük projeleri ortaya sundu. Elazığ’ı 2023’e taşıyacak önemli projelerden biri olan Elazığ TSO Yeni Hizmet Binasını Elazığ’a kazandırdı. Ali Şekerdağ, sosyal medyada 12 bin kullanıcının oyu ile 2 kez Yılın Oda Başkanı seçildi. Spor yapmayı, seyahat etmeyi, kitap okumayı, yardımlaşma ve paylaşmayı hayat tarzı olarak kabul eden Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şekerdağ, evli ve dört çocuk babasıdır. Ali Şekerdağ, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı oldu.