Ali Uğurlu Kimdir

Ali Uğurlu, Niğde’nin Ulukışla’da doğdu. İlk, ortaokul ve lise tahsilini Ulukışla’da tamamladı. Askerlik görevini tamamlayan Uğurlu, ticaret hayatına atıldı. 2001 yılında Ak Parti İlçe Teşkilatı Kurucular Kurulu’nda görev aldı. Genel Merkez Delegeliği ve İlçe Başkanlığı görevinde bulunan Uğurlu, 2004 seçimlerinde Ak Parti Niğde İl Genel Meclis Üyesi seçildi. Daha sonra 2009 seçimlerinde 2.Kez İl Genel Meclis Üyeliğine seçildi. Ali Uğurlu, İl Genel Meclis Başkan Vekilliği, İmar Komisyon Başkanlığı, İl Daimi Encümenliği, İl Genel Meclis Üyeliği, Meclis Katip Üyeliği, İmar Komisyonu Üyeliği, Köylere Hizmet Götürme Birliği Üyeliği, Sosyal Yardımlaşma Komisyon Üyeliği yaptı. Ali Uğurlu, 2014 Yerel Seçimlerinde Ak Parti’den Ulukışla Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Ali Uğurlu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Ak Parti Niğde Ulukışla Belediye Başkan adayıdır.