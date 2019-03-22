Ali Yıldırım Sezer Kimdir

Ali Yıldırım Sezer, 1970 yılında Saraylı’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gölcük’te bitirdi. 1987 yılında Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden ise 1992 yılında mezun oldu. 1994 yılında Kocaeli Barosu’na kaydolan ve 5 dönem Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Av. Ali Yıldırım Sezer bir dönem de Başkan Vekilliği görevinde bulundu. Kocaeli Barosu’nun geçen ay yapılan Genel Kurulu’nda Türkiye Barolar Birliği delegesi seçildi. Ali Yıldırım Sezer, GÖLASDER, Gölcük Yelken Kulübü, GFSD’nin kurucularından ve yönetim kurulu üyesidir. Aynı zamanda Gölcük Kent Konseyi ve Kocaeli Büyükşehir Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Ali Yıldırım Sezer, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin Kocaeli’ye bağlı Gölcük Belediye Başkan Adayı oldu.