Ali Zeybek Kimdir

Karaman Anadolu Lisesi’nden 2004 yılında mezun olan Ali Zeybek, beş yıl sonra 2009 yılında Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü tamamladı. Zeybek, 2013-2018 yılları arasında Selçuk Üniversitesi’nden İnşaat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Ali Zeybek, 2012 yılından bu yana Karaman İl Özel İdaresi’nde İnşaat Mühendisi olarak görev yapıyor. Ali Zeybek, evli ve bir çocuk sahibi… Zeybek, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den Karaman İli, Ermenek İlçesi, Güneyyurt Belde Belediye Başkan adayı oldu.