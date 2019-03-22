Alinur Aktaş Kimdir

Alinur Aktaş, 1970 yılı İnegöl doğumludur. İlk,orta ve lise tahsilini İnegöl’de tamamlayan Alinur Aktaş, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar İnegöl Mobilya Sanayisinde özel sektörlerde üst düzey yöneticilik yaptı. AKP Kurucu Yönetim Kurulu üyesi olarak siyasete atıldı. 28 Mart 2004 seçimlerinde İnegöl Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra 2 Kasım 2017 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin istifası üzerine Belediye meclisinde yapılan seçimle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. İnegöl AVM, Yeni Pazaryeri, İnegöl TOKİ Konutları, İnegöl Mobilya Organize Sanayi Bölgesi, İnegöl Kent Müzesi Gibi birçok yenilik Alinur Aktaş döneminde İnegöl kentine kazandırılmış, İnegöl, Güney Marmara’nın ikinci büyük kenti olmuştur. Evli ve 2 çocuk babası olan Alinur Aktaş İngilizce bilmektedir. Alinur Aktaş, 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde Bursa’nın belediye başkan adayı olmuştur.