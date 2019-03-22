Aliye Ertopçu Kimdir

MHP Çanakkale Lapseki Umurbey Belediye Başkan Adayı Aliye Ertopçu, 1964 yılında Çanakkale'de doğdu. İlkokul ve ortaokulu Umurbey'de, lise öğrenimini ise Lapseki'de tamamladı. Babası, Anavatan Partisi'nin kurucularından Ekrem Kesici'dir. Ertopçu, 1981 yılında evlenerek Almanya'ya yerleşti. 28 yıl boyunca Almanya'nın Wuppertal şehrinde çalıştı. Çalışma hayatının son 15 yılında Wuppertal Belediyesi’nde görev alan Aliye Ertopçu, 2011 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Aliye Ertopçu, Almanya'da Ülkü Ocakları'nda çeşitli faaliyetlere katıldı. 2014 yerel seçimlerinde yine Umurbey Beldesi Belediye Başkan Adayı olan Ertopçu, sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi Çanakkale Bölgesi, 3’ncü sıradan milletvekili adayı da olmuştur. Aliye Ertopçu, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde Çanakkale'ye bağlı Lapseki ilçesinin Umurbey Beldesi Belediye Başkan Adayı oldu.