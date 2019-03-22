Alpay Var Kimdir

15 Kasım 1983 yılında Şarköy’de dünyaya geldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü ve hemen ardından Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. 2013 yılından bu yana Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Disiplin Kurulu Üyeliği ve Şarköy Temsilciliği görevlerinde yer alıyor. 2015 ve 2017 yıllarında yapılan CHP ilçe başkanlığı kongrelerinde iki dönem üst üste Şarköy İlçe Başkanı seçildi. 2016 ve 2018 yıllarında yapılan CHP İl Başkanlığı Kongrelerinde iki dönem üst üste kurultay delegesi seçildi. Alpay Var, evli iki çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den Tekirdağ İli, Şarköy İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.