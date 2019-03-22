Alper Taban Kimdir

Alper Taban, 1976 yılında Bursa İnegöl’de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini İnegöl’de tamamladı. Ön lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi’nde, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini ise Ahmet Yesevi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında tamamladı. 2000-2013 yılları arasında kurucusu olduğu telekomünikasyon firmasında yönetici olarak görev yaptı. 2005 yılında İnegöl AKP İlçe Yönetim Kurulu üyesi oldu. 2005-2013 yılları arasında AKP ilçe teşkilatında Siyasi İşler Başkanlığı ve Teşkilat Başkanlığı başta olmak üzere çeşitli kademelerde görev aldı. 2014 yerel seçimlerinde Belediye Meclis üyeliği sonrasında, İnegöl Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 2017 yılı Kasım ayına kadar İnegöl Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü. İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından 8 Kasım 2017'de İnegöl Belediye Meclisinde yapılan oylamayla Alper Taban İnegöl Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Taban, evli ve iki çocuk babasıdır. Alper Taban, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AKP'nin Bursa İnegöl Belediye Başkan Adayı oldu.