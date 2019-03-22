Alper Taş Kimdir

Alper Taş, 1967 yılında Rize’nin Pazar ilçesinin Subaşı köyünde dünyaya geldi. Üniversiteye kadar olan öğrenimini Pazar ilçesinde tamamladı. Pazar İmam Hatip Lisesi’nde öğrenim gördü. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni bitirdi. Öğrencilik yıllarında çeşitli siyasi faaliyetler içerisinde bulundu. Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin kurulmasında büyük rol oynadı. Parti’de Beykoz İlçe Yöneticiliği, İstanbul İl Örgütü Yöneticiliği, İstanbul İl Başkanlığı, Parti Meclisi Üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. 21 Haziran 2009’da yapılan ÖDP 6. Olağan Kongresi’nde Genel Başkan oldu. Alper Taş, 31 Mart 2019’da gerçekleşecek olan yerel seçimlerde CHP’den İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı oldu.