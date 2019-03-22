Alper Taşdelen Kimdir

1974’te Ankara Çankaya'da doğdu.

Çankaya İlkokulu ve TED Ankara Koleji'ni tamamladı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

ABD'de Columbia Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler dalında yüksek lisans yaptı.

New York eski Belediye Başkanı David Dinkins'tan “Çağdaş Belediyecilik ve Kent Yönetimi” dersi alarak, ders tezini “Kent Kalkınmasında Çağdaş Belediyeciliğin Rolü” konusunda yazdı.

1996'da Sosyalist Enternasyonel'in 20. Kongresi'ne “en genç delege” olarak Erdal İnönü ve Deniz Baykal ile birlikte CHP delegesi olarak katıldı.

Kanal D'de diplomasi ve siyaset muhabiri olarak iki yıl “gazetecilik” yaptı

Başbakan Bülent Ecevit'in kurduğu 57. Hükümet Dönemi'nde “Başbakan Müşavirliği” görevini üstlenen Taşdelen, daha sonra özel sektöre geçti.

10 yıl çalıştığı Petrol Ofisi A.Ş.'de en son “Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı” görevini yürüttü.

2011 Genel Seçimleri'nde CHP Ankara 2. Bölge Milletvekili Adayı olarak seçimlere katıldı.

30 Mart 2014 yerel seçiminde CHP'den Çankaya Belediye Başkan adayı oldu.

Dış politika ve siyaset alanlarında gazete ve dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunan Taşdelen, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP Ankara Çankaya İlçe Belediye Başkan adayı oldu.

Evli ve iki çocuk babasıdır.