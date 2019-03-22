Altan Karabulut Kimdir

Altan Karabulut, 1968 yılında doğdu. KTÜ Mimarlık Bölümü’nden mezun olduktan sonra 1992 yılından itibaren Samsun’da serbest mimarlık yapmaya başladı. Karabulut, Samsun merkez, Çarşamba, Terme ve Havza ilçelerinden birçok projeye imza atmıştır. Karabulut'un Çarşamba'da gerçekleştirdiği projeler arasında; Çarşamba Ticaret Odası ve Borsası, Cemil Şensoy Kültür Merkezi, M. Yılmaz Fındık Fabrikası, Çınarlık merkez Cami, Terme Kültür Merkezi, OMÜ Havza Rehabilitasyon Merkezi ve Termal Oteli, OMÜ Mühendislik Fakültesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü İdari Ek Bina, Havza Kültür Merkezi, Terme Yurt-Kur Öğrenci Yurdu bulunmaktadır. 1999 yılında CHP’ye üye olan Karabulut, sırasıyla ilçe başkan yardımcılığı ve Çarşamba belediye meclis üyeliği görevlerinde bulundu. 2004 yılında Memleketim Çarşamba” kitabını yayınladı. 2014 yılından beri tüm Çarşamba’nın köylerinde araştırmalar yaptığı “Çarşamba Dedikleri” araştırma kitabı bulunmaktadır. Karabulut CHP Samsun Çarşamba Belediye Başkan Adayıdır