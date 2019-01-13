Altın fiyatları yine yükseldi! Peki altın fiyatları ne kadar? İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatları…

Altın fiyatları her zaman olduğu gibi 7-13 Ocak haftasında da en merak edilen yatırım araçlarının başında geldi. Düğün dönemlerinin yaklaşması ile çeyrek altın fiyatları ve gram altın fiyatları aramaları da artmaya başladı. Çeyrek altın fiyatı haftayı 371 lira ile kapatmıştı. Altın fiyatları merak edenler için haberimizin içerisinde yer alıyor.

Altın fiyatları yeni haftaya girmeden önce yatırımcılar ve hediye olarak almak isteyen tarafından merakla araştırılıyor. 2018 yılında yatırımcısına en çok kazandıran araçların başında gelen altın, 2019 yılında da yükselişine devam ediyor. Çeyrek altın, yarım altın ve gram altın en çok tercih edilen altın çeşiti olarak yine üstte yer alırken altın fiyatları yaşadığı dalgalanmalarla geçtiğimiz haftayı kapattı. İşte güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 13 OCAK

Çeyrek altın: 362,92 TL'den alınıyor ve 371,18 TL'den satılıyor.

Gram altın: 226,65 TL'den alınıyor ve 226,69 TL'den satılıyor.

Yarım Altın: 723,58 TL'den alınıyor, 742,36 TL'den satış işlemi gerçekleştiriliyor.

Cumhuriyet Altını: Büyük altınlar arasında yer alan Cumhuriyet Altını, 1.502,00 TL'den alınıyor, 1.525,00 TL'den satılıyor.

GOLDMAN SACHS 2019 YILI İÇİN ALTIN ÖNGÖRÜSÜNÜ ARTTIRDI

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Ocak (DHA) – Goldman Sachs, iniş-çıkışlı geçen Aralık ayı sonrasında, yatırımcıların “güvenli limanı” altın için 2019 yılı öngörüsünü yükseltti.

Goldman Sachs bir ons altın için üç, altı ve 12 aylık öngörülerini sırasıyla 1,250 dolardan 1,325 dolara, 1,300 dolardan 1375 dolara ve 1,350 dolardan 1,425 dolara yükseltti. Böylece, altının bugünkü fiyatına göre 12 aylık dönem için yüzde 10.7 artış öngörüldü.

Goldman Sachs ekonomisti Jeffrey Currie, “Altın fiyatları, güvenli görülen varlıklara talebin artmasıyla yükselecektir. Aynı durum, merkez bankası alımları için de geçerlidir, jeopolitik gerginlikler arttıkça merkez bankaları altın piyasasına yeniden isteyecektir” dedi.

Ekonomik büyümenin yavaşlaması ve Federal Reserve´in para politikasındaki belirsizlikler konusundaki endişeler, finansal piyasaları birkaç ay boyunca etkiledi. Riskli varlıklar, 2018´de düştü ve hisse senedi piyasaları, Büyük Buhran´dan bu yana en kötü Aralık ayını yaşadı. Ancak Goldman´a göre bu dönemde, altın, Aralık ayının başından bu yana yüzde 4.0´ten fazla kazandırarak piyasaları geride bıraktı. SPDR Altın Hisse Senetleri (GLD) Aralık ayında yüzde 5.0 civarında kazandırdı.

Currie, “Geçtiğimiz haftalarda, Aralık ayındaki zayıf makro ekonomik veriler etkisiyle risk hassasiyetinde keskin düşüşler gördük, büyümenin yönü konusundaki endişeler ve ABD ekonomisinin daha zayıf ekonomilere doğru yaklaştığı endişelerini ortaya koydu” dedi.