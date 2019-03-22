Arif Uğurlu Kimdir

1977 yılında Erzurum'da doğan Arif Uğurlu, İşletme Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'nde eğitimine devam eden Uğurlu, siyasete AK Parti gençlik kolları kurucu üyelisi olarak başladı. Gençlik Kolları İlçe Başkan Yardımcılığı, Gençlik Kolları İzmir İl Başkanlığı ve Ana Kademe İl Yönetim Kurulu üyeliği görevlerine getirilen Uğurlu, 2014-2019 yıllarında İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve Grup Başkanvekilliği yaparak Kızılay Kemalpaşa Kurucu Başkanlığı yaptı. 2014 Yerel Seçimlerinde Kemalpaşa Belediye Başkanı seçilen Arif Uğurlu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de AK Parti'den İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.