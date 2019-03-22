Arif Yumuşak Kimdir

MHP Çanakkale Çan Terzialan Belediye Başkan Adayı Arif Yumuşak, 1968 yılında Çanakkale Terzialan’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Terzialan’da tamamlayan Yumuşak, 1996 yılında kendi işyerini açtı. Arif Yumuşak, 2004 yılında AKP’den İl Genel Meclis üyeliğine seçildi. Eğitim Komisyon Başkanlığı ve Köydes hizmetlerinde bulunan Yumuşak, 2009 yılında AKP’den Belde Başkanlığı’na seçildi. 4 yıl belde başkanlığı görevinde bulunan Arif Yumuşak 30 Mart Yerel Seçimleri’nde AKP Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Evli ve iki çocuk babası olan Yumuşak, Terzialan Belediyesi'nde encümenlik yaptı. Arif Yumuşak, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde MHP’nin Çanakkale Çan Terzialan Belde Belediye Başkan Adayı’dır.