Arife Serpil Saraçoğlu Kimdir

1961’de Amasya’da doğdu.

Amasya Lisesi’nden mezun olan Saraçoğlu,Uzun yıllar Amasya'daki sivil toplum kuruluşlarında aktif görev aldı.

Amasya Cumhuriyet Halk Partisi il yönetim kurulu üyeliği ve il genel meclis adaylığı görevlerinde bulundu.

Amasya doğa sporları ve araştırma gurubu yönetim kurulu üyesi, Amasya turizm derneği muhasipliği ve dernek başkanlığı görevini sürdürürdü.

Amasya Strabon restoran işletmecisi olarak çalışan Saraçoğlu, 2011 yılında 24. Dönem Milletvekili seçimleri için CHP Amasya'dan milletvekili aday adayı oldu.

İki çocuk sahibi olan Arife Serpil Saraçoğlu 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP’den Amasya İli, Merkez Belediye Başkan adayı oldu.