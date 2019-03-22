Asım Balcı Kimdir

Balcı, Çorum’un Osmancık ilçesinde 1971 yılında doğdu. Üniversite öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirerek 1992 yılında tamamladı ve yüksek lisansını ABD University of Kentucky’de tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde ise doktorasını tamamladı. Muğla Üniversitesi’nde görev yaptıktan sonra 2003-2007 yılları arasında Sağlık Bakanlığı’nda Bakan Danışmanı görevi yaptı. Balcı, 2007-2010 yılları arasında Türksat’da e-devlet ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevlerinde yer aldı. Ankara Kalkınma Ajanso Genel Sekreterliği görevini ise 2010-2013 yılları arasında yürüttü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini ise son olarak yaptı. 31 Mart Yerel Seçimlerinde Ak Parti Ankara, Altındağ İlçesi Belediye Başkanı Adayı oldu. Evli ve 2 çocuk babası.