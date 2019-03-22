Aşkın Tören Kimdir

1974 doğumlu Ordu Altınordu Çavuşlar Mahallesi’nden tören, orta ve lise eğitimini sırasıyla Hamdullah Suphi Tanrıöver Ortaokulu ve Ordu Lisesi’nde tamamlamıştır. Lisans eğitimini Akman Dili ve Eğitimi üzerine yapmıştır. Bilim Uzmanı unvanına sahiptir. 22. 23. Ve 24. Dönemlerde Ak Parti Gruplarında Milletvekilliği danışmanlığı yapan Tören, Başbakanlık Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan Uzman, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ise Basın ve Halk ilişkiler Müşavirliği görevlerinde bulunmuştur. Aşkın Tören, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti’nin Ordu Altınordu Belediye Başkan Adayı oldu.