Aslan Ali Bayık Kimdir

AK Parti Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkan Adayı Aslan Ali Bayık, 1961 Yılında Hilvan’ın Kepirhisar Köyü’nde doğdu. İlkokulu doğduğu köy olan Kepirhisar’da okuduktan sonra orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa’da tamamlayan Bayık, 1984 yılında Hilvan Belediyesi’nde su işlerinden sorumlu memur olarak belediyecilik hayatına başladı. Aslan Ali Bayık, Şanlıurfa Belediyesi’ne geçerek çeşitli birimlerde idareci olarak çalışma hayatını sürdürdü. 25 yıl boyunca belediyecilik yapan Bayık, 2004 yılında aktif siyasete katılarak AK Parti'den Belediye Başkan Adayı oldu. 2009 yılında Saadet Partisi’nden girdiği yerel seçimi kazanarak Belediye Başkanlık görevini devraldı. Kendisi 2014 Yılından itibaren Hilvan Belediye Başkanlığı görevine devam ediyor. Aslan Ali Bayık evli olup, 6 çocuk babasıdır.