Aslan Atan Kimdir

1965 yılında Artvin'in Borçka ilçesinde doğan Atan, ilk ve orta öğretimi Artvin'de tamamladıktan sonra Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü kazandı. 1987 yılında mezun olan Atan, 1990 yılına kadar Ankara'da öğretmenlik yaptı. 1990 yılında Borçka'ya gelerek 15 yıllık lise müdürü olarak görev aldı. Evli ve 3 çocuk babası Atan, son olarak ise Türkiye İş Kurumu Artvin İl Müdürlüğü yaptı. Atan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AKP Artvin Borçka Belediye Başkan Adayı oldu.