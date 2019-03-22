Atila Aydıner Kimdir

Atila Aydıner aslen Rizeli olup, 1958 yılından bu yana yaşamını Bayrampaşa’da sürdürüyor. Lise eğitimini Pertevniyal Lisesi’nde tamamlayıp Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olan Aydıner, 1980 yılında Bayrampaşa’da eczacı olarak iş hayatına başladı. Aydıner, 1984 -1987 yılları arasında, İstanbul Eczacı Odası’nda genel sekreterlik görevinde bulundu. Bayrampaşa Tuna Spor Kulübü Başkanlığı da yapan Atila Aydıner, Tuna Lisesi’nde bir süre İngilizce öğretmenliği yaptı. Aydıner, siyaset hayatına Milli Selamet Partisi ile atıldı ve Mahalli İdareler Enstitüsü’nde şehir planlaması, belediyecilik, belediye mevzuatı ve yöneticilik konularındaki eğitimini tamamladı. Refah Partisi ile Fazilet Partisi Bayrampaşa İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Aydıner, 1994-2004 yılları arasında Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcılığı yaptı. Evli ve üç çocuk sahibi olan Aydıner, 30 Ekim 2001'de AK Parti Bayrampaşa İlçe Teşkilatı’nı kurdu ve 8 Mayıs 2007’ye kadar AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanlığı görevini devam ettirdi. 22 Temmuz 2007’de 23. Dönem İstanbul İkinci Bölge AK Parti Milletvekili adayı olarak gösterilen Aydıner, Mart 2009 yerel seçimlerinde, İstanbul Büyükşehir ve Bayrampaşa Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. Birçok vakıf ve derneklerde başkanlık, yöneticilik ve mütevelli heyeti üyeliği yapmış olan Aydıner, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çalışanlar ve Temel Haklar Komisyonu Başkanlığı görevinde bulundu. 16 Mart 2011’de Belediye Meclisi tarafından Bayrampaşa Belediye Başkanı seçilen ve halen başkanlık görevini sürdüren Atila Aydıner, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.