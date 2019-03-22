Atılgan Yılmaz Kimdir

Atılgan Yılmaz, 1960 tarihinde Kırşehir ili Mucur ilçesi Avcu Köyü’nde doğdu, ilkokulu Avcu Köyü ilkokulunda, Ortaokulu Kırşehir Cacabey ortaokulunda, liseyi Mucur Ticaret Meslek Lisesinde tamamladı. Halen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ko¬operatifçilik bölümü ikinci sınıf öğrencisidir. 1986-1987 yılları arası Kırşehir Çiçekdağı Tarım Kredi Kooperatifinde, 1987-1990 yılları arası Nevşehir Derinkuyu Tarım Kredi Kooperatifinde memur olarak, 1990-1999 yılları arası Kırşehir Mucurlarım Kredi Kooperatif Müdürü olarak görev yaptı. 1999-2002 yılları arası Büyük Birlik Partisi Mucur Belediye Başkanlığı yaptı. 2009-2012 yılları arası Kırşehir Ak Parti il Başkan Yardımcılığı yaptı. 2002-2009 yılları arası partimizin Mucur Belediye Başkanlığını yaptı. Evli 4 çocuk babasıdır. Atılgan Yılmaz,, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Kırşehir Mucur Belediye Başkan Adayı oldu.