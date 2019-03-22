Avni Kahya Kimdir

1962 yılında Rize Ardeşen’de dünyaya gelen Avni Kahya, ilk ve orta öğrenimini Ardeşen’de tamamlaıp lise eğitimini Rize Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümünde sürdürdü. Ardından KTÜ Elektrik Mühendisliğinden mezun olan Kahya, 1987 yılında askerlik hizmetini gerçekleştirdi. 1994-2009 yılları arasında üç dönem meclis üyeliği yapmış olan evli ve 3 çocuk babası Kahya, 2009 yılında AK Parti Ardeşen İlçe Başkanlığı görevine getirildi. Avni Kahya, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Rize Ardeşen Belediye Başkan adayıdır.